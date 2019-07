Da Roma a Venezia in carrozzina, la nuova sfida di Manuel Giuge

Riscatto, orgoglio, voglia di sfidarsi, di misurarsi, di superarsi continuamente: per Manuel Giuge il prossimo traguardo è raggiungere Roma, partendo da Venezia il 14 luglio prossimo. Di certo non in treno o in aereo, ma a bordo della sua carrozzina Klaxon Klick (ruota elettrica). L'Aci Venezia ha deciso di sostenere l'impresa garantendo il supporto delle sue strutture.

Il viaggio

Un nuovo traguardo per questo straordinario giovane affetto da distrofia muscolare, dopo il viaggio in solitaria in macchina da Venezia a Capo Nord di tre anni fa. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro lo incontrerà venerdì prossimo, 5 luglio, a Ca’ Farsetti, per rivolgergli l’augurio della città alla vigilia di questa nuova sfida. Il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Giorgio Capuis, ha deciso di mettere a disposizione dell'impresa di Giuge la struttura nazionale del club, garantendo l’assistenza tecnica e medica a Manuel, mentre sarà a bordo della sua carrozzina verso Roma, con arrivo previsto circa una settimana dopo.