Actv, i numeri parlano chiaro: manutenzione regolare, guasto riparato tempestivamente

Un guasto inevitabile e imprevedibile, dato che nessuna tecnologia è a rischio zero. Così risponde Actv alle accuse relative al problema verificatosi mercoledì 4 aprile al ferry “Lido di Venezia”, in servizio sulla linea 17 tra Tronchetto e Lido. La società di trasporto fa presente che l'evento non è correlato al tema della manutenzione navale programmata. "Il guasto è durato non più di un paio d’ore - si legge in una nota diffusa giovedì - ed ha coinvolto una coppia di corse (una da Tronchetto al Lido ed il suo ritorno dal Lido al Tronchetto). È stato riparato tempestivamente, senza conseguenze di grave entità".

Manutenzione efficiente

"Questa è efficienza della manutenzione, la quale si basa su una corretta programmazione e sulla capacità di intervenire tempestivamente sugli inevitabili malfunzionamenti che l’erogazione di un servizio di navigazione con questa capillarità e questa frequenza determina. Mettere in dubbio l’efficacia dell’intero settore non solo risulta poco onesto intellettualmente, ma anche poco rispettoso nei confronti del lavoro quotidiano di tutti gli addetti impegnati nel comparto".

Più verifiche

Alcuni numeri: in 5 anni gli interventi di manutenzione programmata a 12 e 36 mesi sono cresciuti del 50% mantenendo inalterato il numero degli interventi di manutenzione programmata a 5 anni; il numero di guasti in linea è diminuito del 5%; la manutenzione navale garantisce quotidianamente oltre il 95% del fabbisogno ideale, considerando sia il programmato che le necessità stimate per corse bis o di rinforzo ed il 100% dell’erogato; i tempi medi di risposta tra l’entrata in cantiere di un natante e la sua messa a disposizione per l’esercizio sono diminuiti costantemente.

Qualità e know how

Dichiara il direttore centrale operazioni, Nicola Cattozzo: "Questo è un settore che sta evolvendo progressivamente in produttività e qualità degli interventi, con un know how specialistico difficilmente riscontrabile in altre aziende di navigazione. Riconoscerne i meriti vuol dire valorizzare il lavoro di quanti quotidianamente si confrontano con le esigenze dell’esercizio, e quindi dei cittadini e dei passeggeri in generale. Ribadisco il mio personale ringraziamento a tutti i lavoratori del settore".