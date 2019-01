Fondi per la manutenzione di calli, canali e fognature: stanziati 3,3 milioni

Opere di manutenzione: via libera, da parte della giunta veneziana (su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto) a una serie di progetti di fattibilità tecnico-economica.

I primi due riguardano Venezia nord (sestieri Cannaregio, San Marco, Castello e Sant'Elena) e Venezia sud (sestieri di Dorsoduro, Santa Croce, San Polo e Giudecca, compresi i ponti sul Canal Grande). Il primo costerà 1,3 milioni di euro, il secondo 1,2 milioni. In particolare si interverrà sulla viabilità pedonale (pubblica o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio) e acquea (solo per lo scavo dei rii e la sistemazione dei muri di sponda interni), oltre che su fognature pubbliche a gravità (a gattolo e a tubo e delle relative opere elettromeccaniche), ringhiere, parapetti, iscrizioni stradali, segnaletica orizzontale e verticale, vere da pozzo ed elementi di arredo urbano.

Altre due delibere riguardano progetti definitivi per la gestione territoriale delle isole della laguna nord (Mazzorbo, Burano, Murano, Torcello, Sant'Erasmo e Vignole, per un valore di 300mila euro) e delle isole del litorale di Lido e Pellestrina (500mila euro). Anche in queste aree le opere riguardano viabilità ed elementi vari, più alcuni ulteriori interventi specifici: la manutenzione della viabilità carrabile pubblica di Sant'Erasmo, del Lido e Pellestrina (compreso lo spargimento di sale e lo spalamento di neve o ghiaccio); e la gestione delle fognature a gravità e in pressione, degli impianti di sollevamento e della cabina di telecontrollo di Burano, Mazzorbo e Pellestrina. Tutte le delibere prevedono interventi affidati a Insula Spa.

Spiega Nicola Picco, presidente del Cda di Insula: «Il pacchetto di delibere riguarda, per la maggior parte, i cosiddetti 'interventi a chiamata', ovvero tutte quelle manutenzioni ordinarie che vengono segnalate a Insula o da soggetti pubblici come l’amministrazione comunale o direttamente dai cittadini e che noi, prontamente, provvediamo a sistemare. Le segnalazioni possono avvenire tramite numero verde oppure mail. Il numero verde per le gestioni territoriali funziona 24 ore su 24. Nelle ore notturne le chiamate vengono passate direttamente alla ditta esecutrice degli interventi, mentre di giorno risponde un call center che cerca di filtrarle e smistarle agli uffici competenti al fine di velocizzarne il processo di risoluzione. Sempre per quanto riguarda la gestione territoriale, il 35% delle segnalazioni riguarda problematicità legate alle pavimentazioni, il 22,5% le fognature e le caditoie, il 9% i ponti, il 6% la pavimentazione stradale, il 5% le opere di arredo urbano e il resto altre varie tipologie».

Nel 2018, a Venezia e isole, sono arrivate segnalazioni da 2184 cittadini: di questi, 811 riguardano la pavimentazione (37,1%), 405 le caditoie, le fognature, gli impianti di sollevamento o depurazione, la rete mista o pluviale (18,6%), 180 la pavimentazione stradale (8,2%), 146 i ponti e i pontili (6,7%), 123 l’arredo urbano e la segnaletica (5,6%), 56 i muri di sponda (2,6%), 463 altri interventi (21,2%). Insula riesce a dare risposte concrete al 70% delle segnalazioni. Il restante 30% riguarda segnalazioni che vengono ripetute e altre che non sono di competenza dell'ente.

Con gli stanziamenti per il 2018 è stato possibile avviare o completare interventi di manutenzione sui ponti Papadopoli, del Pestrin, del Diavolo su rio di San Provolo, ponte Lagoscuro e Ragusei. Sono stati rifatti il ponte de Le Do Spade e il ponte Sartori. Per quanto riguarda il Ponte San Moisé, si è intervenuti con la realizzazione del nuovo piano di calpestìo, così come accaduto con la sostituzione della pavimentazione di tutta calle Nova de le Terese a Dorsoduro e il montaggio delle nuove rampe su ponte de Ca’ Balà, Salute, Longo, della Calcina, degli Incurabili. Sono stati eseguiti anche due importanti interventi di risanamento igienico in calle Muazzo e in calle Giacinto Gallina, mentre a Burano è stata realizzata una passerella a raso di collegamento tra le isole di San Martino e Terranova che permetteranno un attraversamento facilitato per i cittadini. Infine, recentemente è stata messa in sicurezza la struttura sotto la terrazza adibita a parcheggio dei motoveicoli sulla rampa del ponte della Libertà.