"La mappatura delle scuole promessa ancora non si è vista": interpellanza a Ca' Farsetti

Una mappatura delle scuole comunali "promessa" ma mai realizzata, o comunque non ancora resa accessibile alla cittadinanza. Per questo Elena La Rocca, consigliera di minoranza nel Comune di Venezia in quota M5S, ha firmato un'interpellanza diretta all'assessora ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto: "Nel dicembre del 2016 - spiega - il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità una mia mozione che impegnava gli uffici a redarre una mappatura sullo stato degli edifici scolastici e dei lavori da fare, quindi a pubblicare il tutto sul sito del Comune".

"Conclusa, ma non pubblicata"

Obiettivo dell'iniziativa era quello di "consentire ai cittadini un'informazione completa sullo stato delle scuole frequentate dai loro figli e nipoti e dare loro la possibilità di sapere se i lavori programmati vengono eseguiti in tempi ragionevoli". Continua La Rocca: "Zaccariotto aveva all'epoca dato mandato agli uffici di provvedere. Nel tempo, ne ho chiesto conto in diverse commissioni e l'assessora mi ha garantito che i lavori stavano procedendo". Ma la mappa ancora non c'è: "Stante alle ultime dichiarazioni della Zaccariotto, dovrebbe essere conclusa - spiega La Rocca - Tuttavia non ve n'è traccia sul sito del Comune. Per questo, con un nuovo atto ispettivo, chiedo di ottemperare agli impegni presi con l'immediata pubblicazione".