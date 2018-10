La presidente Damiano alla Maratonella di Campalto 2018: manifestazione dell'Ottobre Rosa

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha preso parte oggi alla nona edizione della Maratonella di Campalto, che il Comune di Venezia ha voluto inserire, per la prima volta, nel programma di iniziative dell'Ottobre Rosa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. “Anche questo evento sportivo – ha commentato la presidente Damiano – fa parte della serie di manifestazioni con cui l'Amministrazione vuole diffondere su tutto il territorio comunale il messaggio che la 'prevenzione è vita'. Lo sport infatti fa bene alla salute, sia alle persone sane, che ai malati oncologici, ai quali, non a caso, viene consigliato dai medici nella fase riabilitativa. Ma ma fa bene anche all'animo, perché crea aggregazione, fa sì che le persone colpite da tumore non si sentano sole nella loro battaglia”.

La competizione

La competizione, che si articola in vari percorsi ai margini della Laguna di Venezia, toccando i parchi e i boschi di Mestre (S. Giuliano, Albanese, Chiarin e i tre nuovi boschi), tre ponti (Passo Campalto, S. Giuliano e Marzenego) e tre forti (Manin, Carpenedo e Cosenz), ha visto, tra le principali novità di quest'anno, il lancio di un nuovo percorso di 14 chilometri per la camminata ludico-motoria di nordic walking. Sono rimaste invece invariate le distanze dei vari tipi di percorso proposti, a seconda delle esigenze dei partecipanti: si va dai 30 chilometri della Maratonella vera e propria, cronometrata TDS, ai 15 della mini-Maratonella ludico motoria, a passo libero e fit walking, per arrivare i 10 chilometri a passo libero e fit walking fino ai 6 della "FamilyFun" a passo libero, nordic e fit walking, pensata per le famiglie. Via Orlanda è stata chiusa al traffico per permettere anche al pubblico di condividere con gli atleti le emozioni della partenza e dell’arrivo. In occasione della manifestazione sono stati allestiti a Campalto stand dell'Avapo Mestre e del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, per la distribuzione di brochure sugli screening offerti dalla sanità pubblica.