Gli studenti marciano per il clima a Venezia

Anche a Venezia, come in tante altre città di tutto il mondo, è in corso stamattina una grande manifestazione di protesta per chiedere ai governi azioni contro i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale. Migliaia di attivisti, soprattutto studenti, hanno disertato le lezioni scolastiche e si sono incontrati a partire dalle 8.30 tra piazzale Roma e la stazione, per poi avviare il corteo verso Strada Nuova in direzione Rialto. La manifestazione dovrebbe concludersi in campo Sant'Angelo.

Fridays for future

Le parole d'ordine sono quelle dei fridays for future, il grande movimento internazionale ispirato dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg. Striscioni, bandiere e slogan invitano le istituzioni a occuparsi seriamente e con urgenza delle questioni climatiche e ambientali, a dare una svolta ai modelli di crescita, attuare politiche di riduzione delle emissioni e di riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente. «Se scendiamo in piazza - hanno scritto - se scioperiamo, se blocchiamo intere città è perché siamo convinti/e che una possibilità di cambiare il corso delle cose ci sia. Sul Ponte degli Scalzi un mare di plastica, inquinato, rappresentativo di quello che abbiamo prodotto negli ultimi 70 anni, si va profilando». Le proteste sono appoggiate da una parte del mondo politico e anche dal ministro dell'Istruzione, che ha invitato le scuole a considerare giustificate le assenze degli studenti che marciano per il clima.