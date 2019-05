La marcia per il clima a Mestre

È il secondo appuntamento globale di "fridays for future", con studenti radunati in tutto il mondo per chiedere ai governi misure drastiche a favore dell'ambiente. A Mestre sono partiti verso le 8.30 da piazzale Cialdini, con striscioni, cartelli e indumenti verdi. Hanno percorso le strade della città e bloccato a tratti il traffico: «Conosciamo i responsabili della crisi climatica - dicono - e faremo tutto quello che possiamo per costringere colpevoli e istituzioni ad agire di conseguenza e a invertire la rotta».

Manifestazione a Mestre

La marcia si snoda lungo le vie principali: corso del Popolo, stazione di Mestre e poi via Piave. All'altezza dell'incrocio tra corso del Popolo e via Rampa Cavalcavia gli studenti si sono seduti a terra, accompagnati dal suono di una sirena che crea una sorta di atmosfera apocalittica. L'azienda di trasporto pubblico Actv ha avvertito gli utenti della possibilità di ritardi e deviazioni degli autobus lungo quelle direttive. Più tardi i manifestanti sono arrivati nel parco dell'ex ospedale Umberto I.

Appello per l'ambiente

Il movimento è nato per contrastare l'inquinamento e il surriscaldamento determinati dal sistema produttivo moderno. «Siamo la prima generazione che subirà le conseguenze del cambiamento climatico - spiega il gruppo Fridays for future Venezia Mestre - e l'ultima che ha la possibilità di attaccarne le cause. Forti di questa consapevolezza rispondiamo alla chiamata mondiale e lanciamo a Venezia il secondo sciopero studentesco globale per il clima».