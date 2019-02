Tutti in marcia per i diritti umani, in 6mila per le calli di Venezia

Circa 6mila persone in marcia tra calli e campi, almeno secondo le stime degli organizzatori della Side by side, la marcia per l'umanità giunta quest'anno alla terza edizione. L'appuntamento era per oggi, a partire dalle 14 nel piazzale antistante la stazione di Venezia Santa Lucia. A ritrovarsi almeno 100 associazioni, organizzazioni e realtà radicate nel territorio veneziano e regionale.

«Odio e razzismo intollerabili»

Lo scopo della manifestazione, rispetto alle edizioni precedenti (quella veneziana del 2017 e quella clodiense del 2018) non cambia: rivendicare diritti, umanità e accoglienza per i migranti. «Mai come oggi - spiegano gli organizzatori dell'evento - il clima di odio e di razzismo sta assumendo proporzioni intollerabili, di fatto alimentato da un governo 5Stelle-Lega che ha fatto della guerra al migrante il suo principale obiettivo». La manifestazione di quest’anno, nata come iniziativa locale delle realtà veneziane, ha coinvolto sin da subito molte persone da tutta la regione, a tal punto da raggiungere le dimensioni di un evento regionale. «Ci aspettiamo la presenza di migliaia di persone, come fu nel 2017».

Il programma

L’appuntamento è per le 14 nel piazzale antistante la stazione di Venezia. Il corteo partirà attorno alle 15, e si snoderà verso Rialto e campo Sant'Angelo. Sarà anche un momento di festa, alla presenza di gruppi musicali e teatrali che animeranno la piazza. Ci sarà anche un microfono aperto per chiunque voglia fare il proprio intervento e per portare la propria testimonianza. «Sarà quindi una giornata di festa pacifica, - continuano gli organizzatori - ma assolutamente ferma e intransigente sulle parole d’ordine: umanità, no alle barbarie, no al razzismo, no al decreto Salvini».