A Marcon nuovo punto prelievi e medicina dello sport

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo

"Per il comune di Marcon si tratta di servizi nuovi e utili alla popolazione. In particolare il nuovo punto prelievi servirà oltre 17 mila abitanti, ma anche le frazioni limitrofe di Gaggio e San Liberale, ed i comuni limitrofi. Sarà possibile effettuare esami anche senza appuntamento nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30. L’iniziativa è del Centro di medicina Marcon, situato al secondo piano in via della Stazione 11 (Centro Le Pagode), dove insiste anche la Medicina di Gruppo Integrata “CaRiBi” (8 medici di base). Oltre al punto prelievi, il Centro ospita un poliambulatorio con oltre 20 medici specialisti in 15 discipline, tra le quali la gastroenterologia, la ginecologia e ostetricia, l'osteopatia, l'otorinolaringoiatria, la medicina estetica ed il servizio di medicina dello sport. L'apprezzamento per la nuova iniziativa era stato espresso dal sindaco al momento dell'insediamento della nuova proprietà, che l'aveva rilevata dal Poliambulatorio Marco Polo. “Una risposta importante per i nostri concittadini. Un servizio aggiuntivo e completo che siamo felici di avere nel comprensorio Le Pagode, dove già insiste la medicina di base – ha detto il sindaco Matteo Romanello - la posizione in cui si inserisce è centrale nel nostro paese e quindi facilita accessibilità da parte di tutti. Auguro il meglio a questa realtà”. All'evento aveva preso parte, tra gli altri, anche il consigliere comunale Vito Caputo. La struttura di Marcon fa parte del Gruppo Centro di medicina, rete regionale di strutture sanitarie private e convenzionate, che consolida la sua presenza in provincia di Venezia raggiungendo il numero significativo di 5 realtà: San Donà di Piave, Mestre con 2 sedi, Portogruaro ed ora anche Marcon".