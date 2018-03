Il mare si mangia la spiaggia di Isola Verde: danni alle strutture. "Ripascimento subito"

La bora ha "salvato" il litorale jesolano ma ha messo in difficoltà invece quello clodiense, alle prese tra domenica e lunedì con una mareggiata che ha causato anche qualche danno alle strutture ristorative situate sull'arenile di Isola Verde, dove in pratica il mare si è letteralmente "mangiato" la spiaggia. i danni sono piuttosto ingenti, specie per il fatto che non manca poi molto alla bella stagione e rimettere in sesto l'arenile non sarà immediato. Gli imprenditori turistici chiedono un intervento celere per avviare tra qualche settimana sotto i migliori auspici le attività.

La spiaggia di Jesolo imbiancata (foto Claudio Vianello)

Il Veneziano si sveglia con la neve | VIDEO