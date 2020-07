Traguardo dei 100 anni per Maria Nalin di Cona

Un traguardo importante per la signora Maria Nalin di Cona che oggi compie 100 anni. È nata a San Martino di Venezze il 13 luglio 2020, ma ha trascorso tutta la sua vita nel comune veneziano, al quale è molto legata. Ha festeggiato il centenario nella residenza Andre Danielato di Cavarzere, nella quale vive da febbraio 2020, alla presenza del sindaco Henri Tommasi e del primo cittadino di Cona Alessandro Aggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per tutti semplice e affabile, «sa entrare nel cuore di chi la conosce», spiegano i parenti. In questi giorni è stata molto emozionata per il raggiungimento dell'importante traguardo dei cento anni. «La mia vita non è stata semplice, - racconta - ho sempre fatto l’operaia agricola come imiomarito e i suoi genitori». Alla vita di duro lavoro, si è aggiunto il grande dolore per la perdita dei suoi tre figli, che ricorda sempre nei suoi pensieri e nelle sue preghiere.