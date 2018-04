Marijuana in casa a Torre di Mosto, in arresto

Era tenuto sotto osservazione dai carabinieri, che lo hanno trovato in flagrante a vendere marijuana. E non era la prima volta. In arresto B.G., 32enne residente a Torre di Mosto. L'operazione, portata a termine il giorno della vigilia di Pasqua, è dei militari del Comando stazione di San Stino di Livenza: all'episodio di spaccio è seguita una perquisizione domiciliare con l’ausilio dei cani antidroga, conclusa con il rinvenimento di altri 35 grammi di sostanza, oltre ad un bilancino elettronico di precisione ed il materiale per il confezionamento. Denunciata, per lo stesso reato, anche la convivente 25enne del pusher. L'uomo si trova nel carcere di Venezia, a disposizione della magistratura.

Altra perquisizione nei confronti di due giovani di 20 e 22 enni residenti a Teglio Veneto. I carabinieri del nucleo radiomobile di Portogruaro sono arrivati a loro dopo una serie di indagini, scoprendo che in casa erano conservati in tutto 45 grammi di marijuana. Per i giovani, inevitabilmente, una denuncia in stato di libertà.