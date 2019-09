Piante di marijuana in casa: arrestato

L'indagine è partita da Rovigo e ha portato a Chioggia, dove i carabinieri hanno perquisito l'abitazione di un 38enne del posto scoprendovi otto piante di marijuana per un totale di 11 chili. L'operazione antidroga è dei militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rovigo, in collaborazione con i militari del posto. Nell'appartamento del chioggiotto, oltre alle piante illegali, c'era tutto il necessario per il confezionamento dello stupefacente.

Piante di marijuana in casa

A quel punto il 38enne (E.T. le sue iniziali), già gravato da precedenti, è stato arrestato per i reati di produzione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopodiché ha trascorso la notte nella camera di sicurezza dei carabinieri di Rovigo in attesa della direttissima del giorno successivo. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.