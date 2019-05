Un 24enne arrestato al casello con un chilo e mezzo di marijuana

I controlli dei giorni scorsi al casello autostradale di Villabona, in uscita dalla A4, hanno permesso di individuare e arrestare uno spacciatore che stava viaggiando con un chilo e mezzo di marijuana in macchina. Si tratta di un 24enne di nazionalità albanese: le volanti lo hanno fermato subito dopo il pagamento del pedaggio e poi, insospettiti dal suo nervosismo, hanno perquisito la Fiat Bravo che stava guidando. All’interno di una borsa nel bagagliaio c'erano due involucri contenenti marijuana rispettivamente del peso di 522 e 1062 grammi. Così il ragazzo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e condannato a due anni e otto mesi di reclusione, oltre che 12mila euro di multa.

Arresti e denunce

Altre operazioni sono state svolte dal personale del commissariato di Mestre in collaborazione con le pattuglie del reparto prevenzione crimine di Padova e delle volanti. Una ragazza moldava è stata bloccata dopo aver rubato in un negozio di Mestre utilizzando una borsa schermata: la ladra era già agli arresti domiciliari, per cui il magistrato ne ha disposto il trasferimento in carcere. I poliziotti, inoltre, hanno smantellato un accampamento abusivo che era stato allestito al di sotto di uno dei cavalcavia vicino alla stazione di Mestre, denunciando i dodici senzatetto che vi avevano ricavato una sistemazione di fortuna.