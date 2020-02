Marijuana nel parcheggio del nuovo fast food: arrivano i carabinieri

Tre diciannovenni - due dei quali fratelli gemelli - sono stati denunciati dai carabinieri di Spinea per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I ragazzi sono stati sorpresi martedì sera nel parcheggio del nuovo McDonald's, in zona Graspo de uva. Alla vista della pattuglia hanno cercato di nascondersi, inutilmente; i carabinieri li hanno controllati, trovando a terra un sacchettino con dentro 40 grami di marijuana e un bilancino di precisione, oltre a ulteriori 16 grammi nelle tasche dei ragazzi.

Ai tre è toccata una denuncia in stato di libertà, non solo per il reato di detenzione ma anche per quello di calunnia: nel corso dei controlli, infatti, hanno incolpato, falsamente, un altro giovane di essere il loro spacciatore.