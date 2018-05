Spaccio di maria agli adolescenti tra le calli: i residenti segnalano il viavai, pusher bloccato

Sono stati i vicini di casa a mettere la polizia sulla pista giusta. Mercoledì pomeriggio, a Venezia, gli uomini del commissariato di San Marco hanno colto in flagranza un giovane del 24 anni, U.B.E. con doppio passaporto, statunitense e tedesco, mentre spacciava marijuana a minori. I residenti avevano notato i suoi movimenti sospetti e deciso di avvertire il 113.

Spaccio in calle

Così gli agenti hanno tenuto d'occhio il sospetto, seguendolo quando è uscito di casa dirigendosi in una calle poco distante. Lo hanno visto intrattenersi con un ragazzo molto giovane con il quale ha percorso un breve tratto di strada per poi separarsi. L’adolescente ha fatto ritorno dai suoi coetanei e a quel punto i poliziotti sono intervenuti, facendosi consegnare un pacchettino che conteneva marijuana.

Denunciato

Scena simile si è svolta in serata, verso le 21. Il pusher ha incontrato un altro ragazzo in corrispondenza di un ponte, ma prima che avvenisse lo scambio gli uomini in divisa sono piombati su di loro. Lo spacciatore era in possesso di un involucro di marijuana di circa 2 grammi e di 55 euro. Il resto era nella sua abitazione: altri 35 grammi della stessa sostanza, oltre a 500 euro e due bilancini di precisione. Al termine delle operazioni il giovane è stato denunciato.