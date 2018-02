Tragico incidente sul lavoro a bordo di una nave mercantile, muore un marinaio

Una tragedia improvvisa avvenuta durante le operazioni di carico/scarico di una nave mercantile. Non c'è stato nulla da fare per un marinaio 47enne di nazionalità russa (S.V. le sue iniziali), morto in seguito a un forte impatto mentre era al lavoro a bordo di una portacontainer ormeggiata al porto commciale di Marghera. Il fatto nella tarda serata di giovedì in corrispondenza della banchina dei Molini, a pochi passi dalla sede dei Grandi Molini.

Indagini in corso sulla vicenda

L'allarme è stato lanciato verso le 23.30. Purtroppo era già troppo tardi: sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Trattandosi di un incidente sul lavoro, come da protocollo i rilievi spettano ai tecnici dello Spisal. Si occupano delle indagini anche gli uomini della polizia di frontiera. Gli accertamenti sono in corso per fare piena luce sulla dinamica dell'incidente: il marinaio presenterebbe un importante trauma al capo, non è chiaro se a causa di una caduta dall'alto o in conseguenza allo schiacciamento da parte di un grosso peso che potrebbe essergli crollato addosso. Il caso ora è nelle mani dell'autorità giudiziaria.