Grosso sequestro di 610mila mascherine non conformi: una denuncia

I finanzieri di Padova hanno sequestrato 610mila mascherine chirurgiche facciali provenienti dalla Cina che erano in commercio con il marchio di qualità "CE" senza aver superato i test né aver ottenuto la relativa certificazione. Il titolare della società che ne era in possesso è stato denunciato.

L’operazione è il frutto di un’indagine che era partita dalla provincia di Padova, precisamente da un negozio che vendeva mascherine non regolari. Da quel punto vendita i finanzieri hanno risalito l'intera filiera commerciale arrivando a individuare il centro logistico, che era situato nel comune di Pianiga ed è in uso ad una società della grande distribuzione. All'interno erano stipate centinaia di migliaia di mascherine con marchio non conforme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La notizia originale su PadovaOggi