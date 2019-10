Masegni&Nizioleti al lavoro per il cleaning day: più di 30 volontari

Un'altro cleaning day, un'altra domenica trascorsa a smacchiare, detergere e rimuovere scritte da saracinesche e anche parti in pietra d'Istria degli esterni di alcuni negozietti veneziani. Ormai una consuetudine, quella dell'associazione Masegni & Nizioleti Onlus, un lavoro di che va avanti dal 2011 e ha riportato ad antico splendore sotoporteghi, monumenti, facciate di antiche chiese.

Buona volontà

Olio di gomito, dalle 10 alle 16, per una trentina di volontari, da Santa Margherita a San Pantalon per arrivare a campiello Mosca. Segni cancellati, mura sbiancate. Un lavoro di pennelli, detergenti e solventi per rimuovere i segni delle vernici spray. E molta pazienza e volontà. Come sempre tanti i complimenti dei passanti che assistono alle imprese del gruppo, costituito in associazione dal 2014 e ormai molto noto (sotto il video della pulizia della faccaiata della chiesa di santa Maria del Soccorso a marzo di quest'anno).