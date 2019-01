Avvicendamento alla tenenza di Mira: il nuovo comandante è Massimo Andreozzi

Dopo aver prestato per 25 anni servizio alla stazione dei carabinieri di Vigonza (Padova), di cui ha assunto il comando nel 1995, il neo-promosso sottotenente Massimo Andreozzi si è spostato di pochi chilometri, in Riviera del Brenta: da mercoledì scorso è stato nominato comandante della tenenza di Mira.

La carriera

Cinquantenne, Andreozzi si è arruolato nell'Arma dei carabinieri nel 1986, prestando servizio per 4 anni a Napoli. Nel 1990, vincitore di concorso, ha frequentato il corso biennale allievi Sottufficiali alle scuole di Velletri prima e Firenze poi, al termine del quale è stato trasferito nel Padovano, prima di approdare in pianta stabile alla stazione di Vigonza, dove si è fatto apprezzare per le proprie doti umani e professionali. Vincitore del concorso interno per ufficiali e in possesso di laurea specialistica in Giurisprudenza e Scienze criminologiche, ha assunto da mercoledì il nuovo incarico.

I riconoscimenti

Nel corso della sua carriera, il nuovo comandante si è fregiato di una lunga serie di riconoscimenti. Tra questi, nel 2009, l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l'ha insignito della nomina di Cavaliere per il suo impegno sociale, specie a favore delle persone in difficoltà. Nel 2003 fu invece il ministero della Difesa a conferirgli la Croce d'argento per l'anzianità di servizio e nel 2005 la medaglia di bronzo per merito di lungo comando.