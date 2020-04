Tonnellate di materiale sanitario trasportate dall'aeronautica militare | VIDEO

La notte scorsa l’Aeronautica militare ha effettuato il trasporto di 27 tonnellate di materiale sanitario da Malpensa e Fiumicino verso gli aeroporti di Venezia, Cagliari, Palermo, Lamezia Terme e Bari. L'operazione, che fa parte delle attività di contrasto al Covid-19 volute dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, è stata svolta con l'impiego di quattro aeroplani della 46ª Brigata Aerea di Pisa: tre C-130J ed un C-27J.

Solo nelle ultime 24 ore sono stati sei i voli di trasporto di materiale ed attrezzature sanitarie effettuati dai velivoli dell’Aeronautica militare, un ponte aereo che è in atto da alcuni giorni su richiesta della protezione civile per recuperare materiale, sia in Italia sia all'estero, e trasferirlo nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza. Questi interventi si aggiungono ai trasporti in bio-contenimento che l'Aeronautica militare sta effettuando con gli elicotteri del soccorso aereo del 15° Stormo di Cervia e gli assetti della 46ª Brigata di Pisa, trasformati per l’occasione in "ambulanze del cielo" con a bordo team specializzati di medici ed infermieri.

Gli assetti e gli equipaggi sono in stato di allerta operativa, 24 ore su 24, pronti a partire in tempi strettissimi. Le attività vengono coordinate dal comando operazioni aeree di Poggio Renatico (Ferrara), centro nevralgico della forza armata che attraverso il proprio Air Operation Center è deputato a ricevere e valutare le richieste che di volta in volta possono arrivare da ospedali, prefetture o, in questo caso in modo accentrato, dalla protezione civile, traducendole in ordini di missione per i reparti di volo designati.