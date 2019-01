Mattia, sconfitto dalla malattia a 28 anni: è morto nel giorno del suo compleanno

«Era convinto di farcela. Tutti lo eravamo, ma il destino ha voluto così». A Parlare è Patrizio Rossato, papà di Mattia, scomparso a causa di un melanoma nel giorno del suo ventottesimo compleanno. Il giovane, che abitava a Spinea insieme alla sua famiglia, da tre anni combatteva contro la malattia. Lo ha fatto sempre con il sorriso sul volto, nonostante le difficoltà, come dimostrano anche le foto che spesso ha postato sui social network e che lo ritraevano durante le terapie.

L'università e lo sport

Mattia, dopo il diploma al liceo Majorana di Mirano, si era laureato all'università di Padova in tecnologie forestali e ambientali. La sua tesi sulla gestione delle risorse forestali in Veneto è stata pubblicata anche dal Comitato Difesa Ambiente di Spinea. «Quest'anno lo avevo iscritto alla specialistica, ma poi non se l'è più sentita - racconta il papà -. Mattia è sempre stato un ragazzo brillante, attivo, aiutava tutti. Aveva fatto il Grest, giocato a basket. Una persona socievole. Quando era più piccolo andavamo sempre a fare lunghe passeggiate insieme, ho tanti bei ricordi con lui».

Il ricordo

Un ragazzo forte, così lo descrivono anche i suoi amici. «È un’ingiustizia non poter vivere la propria vita, come lo è anche dover lasciare questo mondo prima dei propri genitori, spero che ora tu possa trovare la pace e la serenità di cui, ahimè, non hai potuto godere in questi ultimi difficilissimi anni», lo ha ricordato un amico su Facebook. Mattia sperava di riuscire a sconfiggere il melanoma. «Tutti lo avevamo combattuto insieme a lui, ha lottato fino all'ultimo ma purtroppo il male è stato più forte». Un'amica ricorda così il grande legame che li univa: «Tu volevi condividere con me tutte le cose belle della vita, così come fanno i veri amici: non le tengono per sè ma te le fanno assaporare». Il funerale è stato fissato per sabato alle 10 a Spinea.