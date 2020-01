Furto di formaggio: rubano le scorte di Parmigiano e il giorno dopo ci riprovano

Domenica il colpo è stato fruttuoso e sono riusciti a sparire con un ingente quantità di merce. L'avevano fatta franca, ma hanno deciso di tornare in azione il giorno successivo venendo così scoperti. Sono stati i militari di Legnaro a identificare e denunciare il 29enne D.M., pregiudicato residente a Piove di Sacco, e la 24enne A.J.N. di Spinea. La coppia deve rispondere del furto messo in messo in atto domenica pomeriggio e di quello solo tentato risalente a ieri, entrambi ai danni del supermercato Conad di via Romea a Legnaro.

Furto di Parmigiano al supermercato

La prima volta i due giovani erano riusciti nell'impresa, nascondendosi addosso venticinque confezioni di Parmigiano Reggiano per un valore di 425 euro. Carichi del bottino avevano raggiunto l'esterno facendo perdere le proprie tracce. Un successo che li ha spinti a riprovarci meno di ventiquattro ore dopo, tanto che il lunedì mattina i due sono tornati nel negozio. Anche stavolta hanno cercato di arraffare qualche confezione di alimentari ma le loro mosse non sono sfuggire al servizio di vigilanza che li ha bloccati chiamando i carabinieri. I militari hanno dunque denunciato D.M. e A.J.N. sia per il tentato furto sia per quello andato a segno il giorno precedente, poiché le prove finora raccolte puntano dritto su di loro.