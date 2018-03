Prostituzione nei centri massaggi: 18 in manette, sequestri per 800mila euro

Maxi operazione dei carabinieri di Palmanova nelle province di Udine, Pordenone, Milano, Padova e Venezia. Sequestrati 12 immobili adibiti a centro massaggi e cinque automobili di grossa cilindrata, per un valore complessivo di 800mila euro, 13 persone di nazionalità cinese arrestate e 17 denunciate, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Udine.

