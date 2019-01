Maxi rissa dell'Epifania a Sottomarina: locale sospeso per sette giorni

La rissa era nata da un iniziale alterco tra due ragazzi. Insulti che poi erano rapidamente degenerati in violenza, con bottiglie rotte usate come armi e almeno una decina di ragazzi coinvolti. Dopo aver analizzato i fatti, il questore di Venezia ha disposto la sospensione per sette giorni del locale all'esterno del quale si era creato il teatro di battaglia. A porre i sigilli al bar ristortante, nella serata di venerdì, sono stati i carabinieri di Chioggia.

I fatti

La chiamata alle forze dell'ordine, nella notte tra sabato e domenica scorsa, era partita alle 2.30, per segnalare il divampare di una vera e propria guerriglia fra due gruppi, con almeno un coltello e colli di bottiglia. Tra i contenendeti anche un minorenne ed una ragazza. Cinque dei ragazzi coinvolti erano stati colti in flagranza di reato e quindi arrestati. Fra i tre denunciati anche la giovane e il minore. Tutti i partecipanti alla rissa, tranne due, sono rimasti feriti e medicati all'ospedale, nessuno in gravi condizioni.