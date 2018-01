Conto da capogiro, ci sono 2 denunce: le prove in mano al Comando della polizia locale

Sono state presentate due distinte denunce alla guardia di finanza di Bologna in merito al pranzo da 1.100 euro che nella giornata di venerdì ha visto protagonisti 4 studenti universitari giapponesi che hanno consumato 4 bistecche, frittura di pesce, acqua e coperto in un locale non distante da piazza San Marco. Alle fiamme gialle sarebbe stata presentata una segnalazione ufficiale anche per la disavventura patita da 3 giovani donne che facevano parte della comitiva: si sarebbero viste chiedere 350 euro per 3 pastasciutte a base di pesce in un altro ristorante del centro storico.

Documentazione in mano alla polizia locale

Marco Gasparinetti, portavoce della piattaforma civica "Gruppo 25 Aprile" è stato convocato alle 13.30 di lunedì al Comando della polizia locale di Venezia: consegnerà tutte le prove documentali in suo possesso, tra cui foto degli scontrini, ricevuta dell'avvenuto pagamento del conto e altre foto. A far emergere la vicenda due guide che hanno raccolto le testimonianza degli sventurati avventori.

"Puniremo i responsabili"

La volontà dell'amministrazione comunale è di andare fino in fondo: il sindaco Luigi Brugnaro in un tweet domenica ha sottolineato come "se la vicenda sarà dimostrata, puniremo i responsabili. Siamo per la giustizia". Una volta che le carte saranno nelle mani del comandante del Corpo, Marco Agostini, scatteranno gli accertamenti. L'effettiva esistenza delle denunce è stata confermata anche dal Comando della guardia di finanza di Bologna.