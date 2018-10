Meningite, diciottenne in gravi condizioni: era stata in vacanza a Venezia

E' arrivata in aereo da Madrid insieme ai suoi genitori. Trascorso qualche giorno a Venezia, i tre si sono diretti a Firenze, dove sono arrivati venerdì pomeriggio. In serata, poi, la madre e il padre hanno deciso di accompagnarla al pronto soccorso a causa della febbre. Qui, una volta visitata, i medici non hanno avuto dubbi: si trattava di meningite. La diciottenne spagnola, in gravi condizioni, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

L'infezione da meningococco non è ancora stata tipizzata. Questo avverrà, con ogni probabilità, nella giornata di lunedì. Intanto l'ufficio igiene dell'Usl fiorentina si è attivato e si è messo in contatto con i colleghi di venezia. Sono state attivate le procedure per l'indagine epidemiologica al fine di ricostruire i luoghi frequentati dalla ragazza. Al momento solo i genitori sono stati sottoposti a profilassi per precauzione. La diciottenne, comunque, è in condizioni stabili e sta rispondendo bene alla terapia.