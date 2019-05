A Marghera si mettono in sicurezza le piazze: pronto un piano da 300mila euro

Piazza Sant'Antonio e piazza Mercato a Marghera saranno messe in sicurezza. Ad approvare il progetto, nella giornata di martedì, è stata la giunta comunale di Venezia.

Piazza Sant'Antonio

I lavori, nel loro insieme, prevedono il rifacimento del materiale lapideo della struttura stradale delle piazze che, allo stato attuale, presenta gravi avvallamenti del sottofondo su piazza Mercato e diffuse fessurazioni e disgregazioni delle lastre su piazza S. Antonio. «Nello specifico - ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto - l’intervento, che comporta una spesa complessiva di 300mila euro, prevede due tipologie diverse di intervento per piazza Mercato e per Piazza S. Antonio. In quest’ultima, ad esempio, a fronte di un sottofondo che si presenta sostanzialmente integro, si interverrà mantenendo i medesimi materiali e sostituendo le lastre in pietra Medea, per una superficie pari a 200 metri quadri, che si sono rovinate con il passare degli anni». Al contempo verranno ripristinati i circa 80 metri di cordonate posti lungo gli innesti della rampa e i lati della piattaforma.

Piazza Mercato

Diverso invece l’intervento in piazza Mercato dove si interverrà attraverso il consolidamento della sottostruttura stradale con l’interposizione di una soletta di calcestruzzo fra lo strato superficiale e la sottostante fondazione stradale, per una superficie complessiva di circa 850 metri quadrati. Una soluzione progettuale ritenuta molto più efficace rispetto alla semplice messa a quota dei singoli avvallamenti a seguito di un incarico con l’Università d’Ingegneria di Padova che, dopo aver analizzato meticolosamente le cause scatenanti tali avvallamenti, ha suggerito all’Amministrazione questa modalità di intervento.