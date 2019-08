Via Porara a Mirano sarà messa finalmente in sicurezza

Tre mesi di lavorazione e 1,2 milioni di euro. Attorno a questi numeri ruota la tanto attesa sistemazione di via Porara a Mirano, i cui lavori prenderanno il via a partire dal prossimo autunno. Dopo lo stallo a seguito dei lavori sull'alta velocità ferroviaria e la costruzione del Passante, tra ritardi, contenziosi e fallimenti di imprese, la strada sarà finalmente messa in sicurezza. Sarà Anas a finanziare l’opera, i lavori saranno eseguiti da Cav, mentre la gestione della strada sarà affidata alla città metropolitana.

Il progetto dei lavori

Il tratto interessato dai lavori riguarda la porzione che va dall’incrocio con viale Venezia, a nord, fino alla rotatoria di incrocio con via Caltana e il tratto di via Vetrego, dall’incrocio con via Caltana alla rotatoria tra la strada regionale 15 e la bretella di collegamento all’autostrada, verso sud. Il progetto prevede la riconfigurazione della carreggiata, il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale, un nuovo impianto di illuminazione e la ridefinizione e messa in sicurezza della pista ciclabile, con la riqualificazione della barriera di separazione sostituendo il guard rail con un’aiuola.

Nuovi semafori

Verranno, inoltre, realizzati due impianti semaforici in corrispondenza dell’incrocio con via Jacopo Da Bassano e con la laterale ovest di via Vetrego (a sud dello scolo Zezenigo), per consentire l’immissione in sicurezza su via Porara e via Vetrego e, contestualmente, l’attraversamento dei pedoni. Si tratterà di semafori cosiddetti "intelligenti", che si attiveranno solo in presenza di auto in uscita dalle laterali, grazie a spire a induzione poste sotto il manto stradale. Infine verranno riconfigurate e messe in sicurezza le rotatorie presenti: quella di viale Venezia e soprattutto quella tra via Porara, via Vetrego e via Caltana, teatro di numerosi incidenti.

Un problema che dura da anni

«Abbiamo preso per mano la situazione e risolto un problema che si trascinava da alcuni anni. - ha commentato l'assessore regionale Elisa De Berti - Adesso sarà finalmente possibile procedere alla sistemazione di via Porara, rendendo funzionale e mettendo in sicurezza una strada particolarmente importante per la viabilità di Mirano».