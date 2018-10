Scoperto in flagrante mentre si aggira tra le case, ladro in arresto a Mestre

È stato visto mentre si muoveva in una zona residenziale di Mestre, evidentemente in atteggiamenti sospetti. Così qualcuno ha chiamato il 112 e quando i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile sono arrivati hanno trovato il ladro ancora lì. È successo ieri sera: l'uomo, 32enne di nazionalità marocchina, era riuscito a introdursi all'interno di alcuni appartamenti prima di essere notato dai residenti. I militari dell'Arma lo hanno intercettato mentre tentava di fuggire. Tutto inutile: l'uomo (irregolare e con precedenti) è stato arrestato per tentato furto aggravato in flagranza, mentre gli attrezzi del mestiere - una chiave a snodo, una torcia e altri strumenti - gli sono stati sequestrati. Al termine delle operazioni di rito, è stato trattenuto in camera di sicurezza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Droga, irregolari e munizioni vietate

I controlli sulla terraferma veneziana, operati dalla compagnia carabinieri di Mestre con il consueto supporto degli uomini del 4° Battaglione “Veneto”, hanno portato anche ad altri risultati. Sono state verificate le posizioni di decine di persone, con denunce per diverse di queste: un 34enne italiano per detenzione di droga dopo essere stato trovato in via Torino con 35 grammi di marijuana; due tunisini di 25 e 34 anni a Marghera per l’inottemperanza dell’ordine del questore di abbandonare l'Italia (il secondo anche per la violazione di foglio di via con divieto di ritorno); una coppia (lei italiana 44enne, lui nigeriano di 22 anni), per violazione del divieto di dimora nel comune; un italiano 50nne dimorante per porto abusivo di armi, perché trovato con un coltello proibito; stesso reato per un italiano di 33 anni, steward di bordo, che in casa teneva munizioni da guerra, vietatissimo; lo stesso anche segnalato alla prefettura quale assuntore di eroina. Altri 14 tossicodipendenti sono stati sorpresi tra Marghera e Mestre con modiche quantità di stupefacenti. In tutto, nel corso del servizio, sono stati sottoposti a controllo 4 esercizi commerciali nel territorio di Marghera, identificate 82 persone e controllati 31 veicoli.