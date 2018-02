Temperature in aumento e precipitazioni all'orizzonte. E giovedì fioccherà la neve

Confermate le nevicate per giovedì in pianura, con possibili accumuli fino a 5-10 centimetri, in particolar modo dal pomeriggio. Come comunicato da Arpav, infatti, l'eccezionale afflusso di aria fredda dalla Russia si sta attenuando, ma le temperature molto sotto la media e spesso sottozero continuano ad essere la caratteristica meteorologica saliente. Dopo un mercoledì ancora molto freddo, avrà inizio un'inversione di tendenza i cui effetti si manifesteranno soprattutto nei giorni successivi, quando il contrasto tra l'aria più fredda preesistente e aria più calda in arrivo porterà varie precipitazioni. E quindi neve sui monti ma anche in pianura.

La neve di giovedì su tutto il Veneto

Le previsioni

Martedì previste temperature ancora sotto alla media stagionale sotto lo zero, con cielo limpido o poco nuvoloso. Cielo coperto già a partire da mercoledì mattina, con le nubi che si infittiranno verso sera e saranno il preludio per le precipitazioni di giovedì, che sfoceranno in fiocchi di neve. Le temperature saranno quindi in minimo rialzo. Da venerdì in poi previste piogge.