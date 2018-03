Dopo le imbiancate, la pioggia: la neve se ne va venerdì mattina, ma il maltempo resiste

Presto la neve sarà solo un ricordo, almeno stando alle previsioni meteo: secondo il bollettino Arpav, infatti, nelle prossime ore un flusso di correnti sud-occidentali porterà sulla regione impulsi perturbati con aria umida ma progressivamente più calda. Frequenti le fasi con nuvolosità e precipitazioni, che continueranno a essere nevose fino a venerdì mattina; dopodiché, dalla mattinata di venerdì, sulla pianura centro-orientale le precipitazioni diventeranno pioggia. Anche sabato pioggia su tutta la pianura.

Temperature in aumento da venerdì

Servirà quindi ancora qualche ora prima che la situazione, sul piano della viabilità e dei trasporti, torni alla completa normalità. Giovedì i fiocchi abbondanti hanno provocato diversi disagi e sono stati tra le cause di una serie di incidenti stradali, uno dei quali, sulla Romea, mortale. Probabile che nel corso della giornata di venerdì la neve accumulatasi andrà via via sciogliendosi, con le temperature che tenderanno ad aumentare nei valori massimi. Da lunedì salgono anche i valori minimi, che in pianura si riporteranno sopra lo zero. Per domenica il servizio meteo dell'aeronautica militare annuncia la possibilità di schiarite.

Le previsioni di venerdì (tardo pomeriggio)

Allerta gelo e nevicate

L'attenzione resta comunque alta, specialmente in relazione al pericolo gelo. La protezione civile del Veneto, in considerazione delle previsioni metereologiche, invita tutti gli enti interessati ad attivarsi con mezzi e materiali per garantire viabilità e sicurezza. Lo stato di attenzione permane fino alle 8 di sabato 3 marzo. Eventuali situazioni di emergenza e criticità possono essere segnalate al numero verde 800 990 009.