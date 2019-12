Abbassamento delle temperature nella notte: in azione i mezzi spargisale

La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del comune di Venezia informano che, visto l'abbassamento delle temperature previsto per martedì notte e mercoledì mattina, a partire dalle ore 22 saranno in azione i mezzi spargisale per mettere in sicurezza la viabilità carrabile lungo tutti i percorsi carrabili, nonché in Piazzale Roma e al Tronchetto. Inoltre il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha comunicato l’attivazione della fase operativa di “Attenzione” per “Gelate” già dalle 20 e fino alle 10

di giovedì 2 gennaio, sulle zone di pianura e costiere del territorio regionale.

Neve e gelo

Si raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza. Per tutti i consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo consulta il piano d'informazione “Ocio che nevega”, predisposto dal Comune di Venezia.

Meteo

Le condizioni metereologiche con tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, si prevede permarranno nei primi due giorni dell’anno entrante. Un aumento delle temperature massime sarà accompagnato da una sostanziale assenza di variazioni per quelle minime.