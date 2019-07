Violenti acquazzoni nella zona costiera: allagamenti e tegole "saltate" tra Chioggia e Jesolo

Domenica ancora di maltempo in tutta l'area del Veneziano. Nella mattinata e nel pomeriggio, infatti, rovesci e temporali si sono abbattuti in particolare nelle località costiere di Chioggia e di Jesolo ma non hanno risparmiato nemmeno il centro di Venezia.

I danni

Da domenica mattina numerose le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco che si sono attivati a macchia di leopardo per risolvere le problematiche post acquazzone. In particolare i pompieri sono intervenuti per ripristinare gli allagamenti avvenuti in scantinati e in alcune zone della costa e per mettere in sicurezza alcune abitazioni che a seguito della forte pioggia hanno subito la caduta di cornici e tegole. Non risultano al momento feriti.

Situazione meteo

Il permanere nelle prossime ore di una situazione perturbata ha spinto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto a prolungare lo stato di allerta già emanato fino alle ore 14 di domani, lunedì 29 luglio. Fino ad allora è dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica su tutto il territorio.