Abbassamento delle temperature: nella notte in azione i mezzi spargisale

La centrale operativa della polizia locale e la protezione civile del comune di Venezia informano che, visto l'abbassamento delle temperature previsto per domenica notte e lunedì mattina, a partire dalle ore 22 saranno in azione i mezzi spargisale per mettere in sicurezza la viabilità carrabile lungo i cavalcavia, i sottopassi e le rotatorie della terraferma, nonché in Piazzale Roma e al Tronchetto.

Le info utili

Per tutti i consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo consulta il piano d'informazione “Ocio che nevega”, predisposto dal Comune di Venezia.