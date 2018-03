Mibact, sei milioni di euro per le 5 città più turistiche d'Italia: nella rosa anche Venezia

Mibact, dal Cipe ecco 6 milioni di euro per le grandi destinazioni turistiche. L’annuncio è stato formalizzato al Town Meeting di FactorYmpresa a Firenze. I fondi, parte dei 55,7 milioni stanziati per il turismo, saranno destinati a raccolta dati, mobilità sostenibile, gestione flussi e normativa sulle locazioni. L'obiettivo è arrivare ad una gestione innovativa e sostenibile dei grandi flussi turistici nelle "top destinations" d’Italia: Firenze, Roma, Venezia, Milano e Napoli.

La nuova sfida del Mibact

Si tratta della nuova sfida lanciata da Mibact e Invitalia al primo Town Meeting, evento di brainstorming tra esperti del settore turistico. Oltre 100 stakeholder ed esperti del settore, provenienti dalle cinque più importanti destinazioni turistiche italiane, si sono confrontati con l’obiettivo comune di far emergere criticità, fabbisogni e possibili soluzioni. Tre i temi affrontati in tre diversi tavoli di lavoro: le smart city, ossia di come costruire città intelligenti sia una grande opportunità per turisti, cittadini e imprese; come rendere la mobilità di turisti e cittadini più efficiente e sostenibile per l’ambiente e la vita delle città e, infine, accoglienza, ossia di come programmare e gestire un'accoglienza sostenibile per la qualità della vita.

Le migliori startup

In una full immersion di 36 ore, 20 startupper lavoreranno insieme a tutor e mentor di Invitalia per accelerare lo sviluppo dei loro progetti in grado di innovare la gestione del turismo nelle grandi città, migliorando le capacità del team di presentarlo a potenziali investitori. Saranno selezionati i 20 migliori progetti, che il 17 e 18 maggio si sfideranno sotto il profilo della qualità e del tasso di innovazione. Una giuria nominata dal Ministero dei Beni culturali e da Invitalia premierà le 10 migliori startup con un sostegno finanziario: ciascuna di esse riceverà una somma di 10mila euro da utilizzare per lo sviluppo del progetto imprenditoriale.

Idee di business innovativo

"Si continua nell'importante lavoro di fare rete e condividere con le altre città d'arte non solo le buone pratiche, ma anche le idee di business innovativo, per individuare problematicità e soluzioni relative al turismo - ha commentato Mar - Venezia, con la sua particolarità strutturale, rivendica il ruolo di progetto pilota nella gestione dei flussi e nell'individuazione di una soluzione innovativa per quanto riguarda le locazioni turistiche e nella campagna di sensibilizzazione #enjoyrespectvenezia già ripresa da altre città".