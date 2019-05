Migranti a bordo di un treno per il trasporto di cereali: trovati dalla polizia

Irregolari sul territorio, sono stati trovati a bordo di un treno per il trasporto di cereali. Gli uomini del commissariato di Portogruaro in servizio di volante hanno rintracciato verso le 18.30 di mercoledì, in via Colombo, 3 cittadini di nazionalità afgana. Dalla ricostruzione dei fatti sembra che i tre siano arrivati a bordo di un convoglio diretto verso un'azienda del posto.

Asilo

Si tratta della stessa impresa dove erano avvenuti episodi del tutto analoghi nel corso degli ultimi due anni, in particolare nella zona stoccaggio, carico e scarico di convogli di merci. I tre sono stati accompagnati agli uffici del commissariato, assistiti dalla Croce Rossa e visitati da personale medico della Ulss locale, che ne ha constatato il buono stato di salute. A seguito degli accertamenti dell’ufficio Immigrazione, gli stessi hanno poi presentato domanda di asilo.