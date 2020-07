Lega, Bazzaro sui migranti positivi al Covid: «No alla riapertura di Cona»

Dopo le polemiche per il trasferimento di alcuni migranti in quarantena da Jesolo a Cavarzere e le indiscrezioni su una possibile riapertura del centro migranti di Cona, interviene la Lega. «L'ex base militare non va riaperta - afferma Alex Bazzaro, deputato veneziano della Lega -. L’ipotesi, prospettata dal prefetto Vittorio Zappalorto di trasferire i migranti a Conetta è preoccupante e non condivisa con il sindaco». In passato il centro di accoglienza aveva accolto fino a 1.500 persone in un Comune di 3.000 abitanti. La chiusura del centro, nel 2018, era arrivata mentre la Lega era al governo, con Matteo Salvini ministro dell'Interno. «Non si può vanificare il lavoro fatto e soprattutto gettare nell’ansia la comunità di Cona che ora è preoccupata legittimamente anche per il rischio contagi Covid visto che dei migranti, dislocati in provincia, non si sa nulla, neppure dello stato di salute», continua Bazzaro. Cona, durante l’emergenza sanitaria, si è distinta per essere un Comune Covid free, con zero contagi: «faremo le barricate contro la riapertura dell’ex caserma e contro la possibilità di esporre la popolazione a rischi di natura sanitaria e di sicurezza pubblica».Nel bollettino di Azienda Zero aggiornato di domenica 19 luglio ci sono 5 contagi in più nel Veneziano. In totale sono 68 su 567 del totale regionale.

