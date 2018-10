Giovani clandestini scoperti dentro un vagone proveniente dalla Serbia

Si nascondevano dentro un vagone sigillato partito dalla Serbia, ma il loro viaggio era iniziato molto prima. Sette giovani clandestini sono stati individuati all'alba di stamattina a Summaga di Portogruaro, all'interno dell'area di un'azienda che tratta cereali. È stato un dipendente della ditta a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, oltre al personale della guardia di finanza.

Un lungo viaggio

Si tratta di giovani partiti probabilmente dall'Iran e della Palestina, ma gli accertamenti sono in corso, resi più complicati dal fatto che nessuno dei migranti aveva documenti con sé. Alcuni di loro sono stati accompagnati in ospedale per delle verifiche sulla loro salute, dopodiché tutti verranno condotti all’ufficio immigrazione per i successivi adempimenti.