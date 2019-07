Minacce e violenze alla moglie per anni: arrestato

Per anni aveva sottoposto l'ex moglie a tutta una serie di maltrattamenti fisici, arrivando fino alla tentata violenza sessuale. Lunedì sera, i carabinieri di Spinea hanno stretto le manette ai polsi a L.V., 36enne albanese di Sacile, su disposizione del giudice.

I maltrattamenti

I maltrattamenti cominciarono nel 2014. Pugni e schiaffi in faccia e su tutto il corpo, ma anche umiliazioni di vario genere. In più di una circostanza l'uomo aveva minacciato la donna di andarsene di casa con il figlio minore; un'altra volta l'aveva costretta ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. Per sfuggire alle furia del marito, di tanto in tanto la donna si rifugiava anche dai vicini di casa.

Ricoverato

Nei primi giorni di luglio i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione di Spinea, a seguito delle segnalazioni allarmate dei vicini. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, si trovava in un forte stato confusionale e minacciava atti di autolesionismo. Bloccato dai militari, era stato condotto dal personale del 118 al pronto soccorso e poi visitato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Dolo. Attualmente si trova in carcere a Santa Maria Maggiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.