Sale sulla ruota panoramica di Jesolo e minaccia di buttarsi giù: allarme rientrato

Voleva farla finita, forse per problemi di natura sentimentale, ma la mediazione delle forze dell'ordine ha permesso di scongiurare la tragedia. Poco prima delle 13 di martedì, un uomo di 40 anni ha minacciato di buttarsi giù dalla ruota panoramica di via Aquileia a Jesolo Lido. Immediato è stato l'intervento dei carabinieri locali, allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena. I militari dell'Arma sono fortunatamente riusciti a convincere l'uomo a scendere, conducendolo poi al pronto soccorso per sottoporlo a tutti i controlli del caso.

Pronti col telo d'assalto

Una squadra dei vigili del fuoco era già pronta ad intervenire con il telo da salto, per scongiurare il peggio nel caso l'uomo si fosse effettivamente buttato, quando l'allarme è rientrato. La squadra ha quindi fatto rientro in caserma.