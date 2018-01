Chiama il 113 e minaccia di buttarsi, ma l'operatore lo dissuade: un 47enne in salvo

La professionalità e l'umanità dell'operatore telefonico si sono rivelati fondamentali per convincere una persona a frenare i suoi intenti sconsiderati e rinsavire. Erano le 18 di martedì quando al 113 è giunta la telefonata di un uomo che manifestava l’intenzione di togliersi la vita gettandosi dal ponte delle Quattro Fontane al Lido di Venezia. Ha comunicato il proprio nome e cognome, dopodiché ha interrotto improvvisamente la chiamata.

Mezz'ora al telefono

Prontamente l’operatore radio lo ha ricontattato e gli ha parlato, tenendolo impegnato al cellulare e conquistando la sua fiducia, evitando così che portasse a compimento il suo intento suicida. L'intervento, lungo e delicato, ha visto impegnato il poliziotto per una mezz’ora. Alla fine l'agente è riuscito a convincerlo a recarsi negli uffici di polizia di via Dardanelli, non distanti dal luogo in cui era iniziata la telefonata. Giunto sul posto, il quarantasettenne è stato preso in cura dal personale in divisa e dai sanitari del 118.