La maxi retata di Mestre, Salvini su Facebook: "Grazie alla polizia e 'grazie' ai buonisti"

Non si è fatta attendere la dichiarazione del ministro degli Interni, Matteo Salvini, dopo la maxi retata scattata in centro a Mestre nel primo pomeriggio di martedì. Sono 41 le persone per cui la Direzione distrettuale di Venezia ha richiesto misure restrittive, tutte di nazionalità nigeriana. Alla fine 25 gli arresti su 35, 3 negozi con attività sospesa per un mese e 1 esercizio sequestrato per riciclaggio.

Il post su Facebook

"Da questo pomeriggio, nella provincia di Venezia (in particolare intorno alla stazione di Mestre) e in quelle di Padova, Treviso, Verona e Udine, la polizia di Stato sta curando l’esecuzione di 41 misure restrittive nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani dediti allo spaccio di stupefacenti - ha dichiarato il titolare del Viminale su Facebook - tra cui l'eroina killer che ha causato purtroppo molte morti. In corso anche provvedimenti di sospensione di licenze per esercizi commerciali e Daspo urbani. Grazie alla polizia per l’ottimo lavoro - ha concluso Salvini - e 'grazie' ai buonisti che hanno riempito l’Italia di immigrati i quali, in attesa di pagarci le pensioni, spacciano droga".