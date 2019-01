Minore intossicata finisce all'ospedale, coetaneo denunciato per spaccio

Una studentessa 15enne, priva di coscienza, è stata soccorsa sabato notte, al parco della Rocca di Noale, mentre si trovava in compagnia di altri due minori. I giardini erano chiusi al pubblico, ma la segnalazione di un passante è giunta ai carabinieri della stazione di Noale che si sono recati sul posto. Appena in tempo per allarmare il personale sanitario.

Denuncia

I militari dell'Arma hanno sorpreso i ragazzi in possesso di alcune dosi di hashish. La pattuglia, identificati i tre minorenni, ha appurato che erano entrati nel parchetto per consumare lo stupefacente, trovato addosso a uno dei tre che ne aveva cedute altre dosi pochi minuti prima ai due coetanei. Il minorenne, 15enne italiano, residente a Noale, è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria minorile di Venezia e lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Gli altri due minorenni sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente. La ragazza, che non versa in pericolo di vita, è stata ricoverata per intossicazione.