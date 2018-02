In comunità per rapina, ma viene trovato a spasso: sedicenne portato in carcere

Era stato sottoposto a custodia cautelare nelle scorse settimane dopo essere stato ritenuto responsabile di rapina e lesioni personali, reati commessi in gennaio a Vicenza. Per lui, minorenne nato nel 2002, il giudice aveva stabilito la misura del collocamento in comunità. Così era stato affidato ad una struttura del comune di Mira.

Portato in carcere

Il problema è che il giovanissimo non ha voluto saperne di rispettare l'obbligo di permanenza a cui era sottoposto: i carabinieri della tenenza locale lo hanno scoperto a violare le prescrizioni, accertando diverse evasioni dalla struttura protetta. Il suo comportamento è stato segnalato al giudice, che a quel punto non ha potuto far altro che inasprire la misura nei suoi confronti. Il 16enne (originario della provincia di Treviso) è stato nuovamente arrestato nella serata di venerdì e condotto al carcere minorile di Treviso.