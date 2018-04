"Minorenni sui binari a Chioggia, sta arrivando il treno": intervengono le forze dell'ordine

Li ha visti in una posizione poco sicura e ha deciso di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, per evitare che comportamenti del genere si potessero rinnovare anche in futuro. Binari ferroviari e minori, attrazione che evidentemente continua nel tempo tra selfie in extremis e acrobazione in barba al pericolo. Stavolta la richiesta di intervento è giunta da una donna che, nel pomeriggio di giovedì, stava transitando a bordo di un convoglio ferroviario nel territorio di Chioggia: a un certo punto, all'altezza di Brondolo, si sarebbe accorta di un gruppetto di ragazzini sopra i binari, o al più vicinissimi.

Allerta alle forze dell'ordine

A quel punto ha preso il telefono e ha allertato gli operatori di sicurezza, intervenuti nello spazio di alcuni minuti. Il treno nel frattempo era transitato, ma i minorenni sarebbero comunque rimasti nelle vicinanze. Un gruppetto di giovanissimi sarebbe stato infatti identificato mentre si trovava in zona: che siano stati effettivamente loro i giovani a portarsi troppo vicino alla linea ferroviaria (se non sopra) non è dato saperlo, ma la segnalazione della donna in transito sarebbe risultata piuttosto circostanziata.

Non il primo caso

Non sarebbe il primo caso, purtroppo, di incoscienti incursioni di minorenni poco prima dell'arrivo di un convoglio ferroviario. In alcuni casi sono scattate anche denunce (quando la polizia ferroviaria è riuscita a identificare i "colpevoli").