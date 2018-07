Minorenni ma già ladri: a 11 anni tenta di introdursi in un'abitazione di Jesolo per rubare

Gli spacciatori hanno capito che la zona di piazza Mazzini è troppo presidiata e si sono sparpagliati nel resto del territorio di Jesolo Lido. Le forze dell'ordine lo sanno e, anche nel corso dell'ultimo fine settimana, hanno messo in campo le contromisure: continuano i servizi interforze tra carabinieri e polizia locale nella località balneare. Il dispositivo è stato reso più "dinamico", confermando però la presenza fissa della stazione mobile dell'Arma in piazza Mazzini, anche come presidio di legalità e di contrasto al possibile degrado causato da ubriachi o giovani "alterati".

Poco più che bambini: denunciati per tentato furto

A destare maggiore sorpresa sabato è stato l'intervento delle forze dell'ordine per sventare un furto in abitazione: una volta che gli uomini in divisa sono intervenuti si sono trovati di fronte a due ragazzini: una giovane aveva 15 anni, il compare addirittura 11 (e per questo motivo non imputabile). La ragazzina è stata denunciata per tentato furto in abitazione e possesso di arnesi da scasso. Entrambi sono di nazionalità croata e senza fissa dimora: erano stati affidati ad alcune strutture da cui poi si sono allontanati. Dopo gli accertamenti il trasferimento in una realtà simile di Marghera, sperando che non se ne vadano ancora.

Minorenne nei guai per spaccio e furto

Nei guai è finito anche un 17enne di Vicenza, già pregiudicato, perché sorpreso subito dopo il furto di un portafoglio ai danni di un portiere notturno d'hotel. Perquisito, gli sono state sequestrate alcune dosi di marijuana e un bilancino di precisione. Al termine degli accertamenti sono scattate le denunce per spaccio e furto. A proposito di droga, i carabinieri, con il supporto dell'unità cinofila "Cyr" del Nucleo specializzato di Padova, hanno individuato e sequestrato 40 grammi di stupefacente nascosto sotto la sabbia nelle vicinanze dell'arenile.