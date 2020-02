Mira, via Palladio chiusa due giorni per potatura

È programmata la chiusura totale temporanea (con divieto di sosta e fermata) di via Palladio, a Mira, nei giorni di mercoledi 5 e giovedi 6 febbraio per la potatura di tutti gli alberi posti ai lati della strada. Durante le ore di lavoro della ditta, per motivi di sicurezza, è infatti necessario che non vi siano auto parcheggiate.

Anche se l'ordinanza prevede la chiusura totale in realtà il cantiere mobile non ostruirà l'intero tratto di strada per due giorni pieni, bensì parzialmente e solo nelle ore di lavoro (dalle 8:00 alle 17:00). L'amministrazione confida nella collaborazione dei cittadini residenti e li invita a organizzarsi preventivamente per sostare in luogo diverso.