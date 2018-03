Nuovi servizi per le imprese a Mirano, aprono gli sportelli Mepa e alternanza scuola lavoro

Accordo tra Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Delta lagunare e Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia: la sede di Confcommercio del Miranese diventa sportello per fornire consulenza su due importanti progetti che riguardano scuola e impresa. Da alcuni giorni infatti nella sede dell’associazione in via Firenze 12 a Mirano si possono chiedere informazioni e assistenza sui progetti Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (Mepa) e Alternanza Scuola Lavoro (Asl), aprendo così il mondo dell’imprenditoria a nuove opportunità.

Mepa

Mepa è un portale web gestito da Consip attraverso il quale la pubblica amministrazione stipula contratti di fornitura di prodotti o servizi venduti dalle aziende iscritte. In pratica una piattaforma di e-commerce esclusiva degli enti pubblici, una sorta di Amazon della pubblica amministrazione, sempre più utilizzato da comuni, scuole, ospedali e altri enti per acquistare dalle aziende iscritte al portale. È perciò un’occasione di business per le stesse aziende, che tra l’altro garantisce tempi di pagamento più rapidi grazie alla fatturazione elettronica. Confcommercio fornirà supporto nell’individuazione del bando, nella registrazione dell’azienda e nel caricamento della domanda, oltre a fornire formazione per rispondere alle richieste di offerta, gestire il catalogo, gli ordini e la fatturazione elettronica.

Asl

Asl è una modalità didattica che attraverso l’esperienza pratica lavorativa aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini degli studenti per arricchirne la formazione e orientarne il percorso di studio in un futuro lavoro. L’alternanza con le ore scolastiche permette all’impresa di avere una maggiore riconoscibilità all’interno del territorio, promuovendo il ruolo sociale e la propria funzione formativa. Inoltre l’azienda può conoscere direttamente i giovani che, dopo il titolo di studio, potrà assumere entro sei mesi, usufruendo così di uno sgravio contributivo completo per tre anni. Confcommercio fornirà assistenza amministrativa al tutor aziendale in tutte le sue necessità e in particolare nel rapporto con il tutor scolastico e l’istituto stesso. Per entrambi i progetti Confcommercio del Miranese ha aperto i suoi sportelli nella propria sede in via Firenze 12 a Mirano, telefono 041.5785511, e-mail: http://info@confcommerciodelmiranese.it.