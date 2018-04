La miglior pizza in teglia è di Cavarzere: Mirko Boniolo si laurea campione del mondo

La migliore pizza in teglia del mondo è di Cavarzere. A vincere il 27esimo campionato del mondiale della pizza, infatti, è Mirko Boniolo, titolare di "Punto Pizza" in via Danielato. Un riconoscimento che si aggiunge ad un'altra vittoria prestigiosa per il Veneto, quella di Stefano Miozzo di Cerea (Verona), che si è imposto nella categoria "pizza classica". Si è trattata di un'edizione da record per numero di partecipanti e nazioni rappresentate, quindi il successo acquisisce una dimensione ancora più planetaria.

"Un orgoglio per il Veneto"

"La pizza è un successo planetario del ‘made in Italy’ e ci inorgoglisce che la miglior pizza del mondo venga sfornata in Veneto - ha commentato l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan - Non occorre essere nati all’ombra del Vesuvio per conoscere i segreti dell’arte pizzaiola e coniugare con ingegno e passione culinaria tradizione e innovazione, aggiungendoci magari un pizzico di identità

veneta".